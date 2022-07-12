В Орловской области ураганом повреждено 16 автомобилей

Орел, а также — Мценский, Урицкий и Орловский районы.

За прошедшие сутки в результате урагана в Орловской области было повреждено 16 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В частности, в Орле на улице Степана Разина упавшее дерево «пленило» сразу три автомобиля. Так же пострадали транспортные средства, припаркованные на улицах Покровская, Максима Горького, Октябрьская, Комсомольская, Пушкина, Скульптурная и Маринченко.

А во Мценске упавшее дерево повредили не только автомобиль, но и жилой дом.

Во всех случаях сотрудники МЧС проводили опиловку упавших деревьев и освобождали частную собственность из рук стихии. Помимо Орла и Мценска аналогичные инциденты зафиксированы Орловском муниципальном округе и Урицком районе. Везде обошлось без человеческих жертв.

ИА «Орелград»