В Орловской области зафиксирована дефляция

Редкое для региона экономическое явление выразилось в снижении цен.



В июне 2022 года на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,8 процента. Тем самым в регионе зафиксировано довольно редкое для него экономическое явление – дефляция. В отличие от более привычного слуху обывателя понятия «инфляция», дефляция – это снижение общего уровня цен на товары и услуги. Иными словами, это процесс, противоположный инфляции. Последняя, впрочем, никуда не делась – по данным Орелстата с начала года цены и тарифы в регионе повысились на 11,9 процента. Так что дефляция пока – явление временное.

Примечательно, что снижение цен зафиксировано во всех секторах потребительского рынка. Так, по подсчетам аналитиков Орелстата, продукты питания в июне подешевели в среднем на 1,3 процента, продовольственные товары – в среднем на 0,4 процента. При этом по отношению к началу 2022 года они подорожали на 11,2 и 15,1 процента соответственно. Стоимость платных услуг, оказываемых населению Орловской области, в июне снизилась в среднем на 0,7 процента. Правда, в целом по текущему году их подорожание составило 6,8 процента.

Также статистики отмечают, что в июне 2022 года потребительские цены на моторное топливо в Орловской области по сравнению с предыдущим месяцем не изменились, а по сравнению с июнем 2021 года повысились на 4,4 процента. Так, средняя цена газового моторного топлива в июне составила 23,56 рубля за 1 литр, бензинов марки АИ-92 и АИ-95 – 46,96 и 50,9 рубля соответственно, дизельного топлива – 51,33 рубля за 1 литр. Кстати, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года ощутимее всего поднялись цены именно на дизельное топливо (рост составил 6,3 процента) и бензин марки АИ-98 и выше (рост составил почти 7,4 процента).

ИА «Орелград»