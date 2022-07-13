Клычков похвалил подрядчика, работающего на Красном мосту

«…несмотря на возникающие трудности…»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в соцсетях 13 июля обобщил данные о ремонте улично-дорожной сети столицы региона. Среди прочего коснулся одного из главных проблемных объектов.

«Помимо дорог, благодаря активным действиям подрядной организации ООО «Уваровская ПМК-22» несмотря на возникающие трудности ежедневно увеличиваются объемы выполненных работ на ключевом на данный момент городском объекте – Красном мосту. Строительство ведется круглосуточно, на объекте задействована современная техника, раньше запланированного срока завершено возведение временной пешеходной переправы», — написал Клычков.

Отметим, 6 июля упал кран, который переносил балку для возведения временного коммуникационного моста. Стрела окунулась в Оку, сам кран обрушился на пешеходную галерею. Никто не пострадал, так как движение было перекрыто заранее. Временный пешеходный мост обещали сдать к 5 августа. Однако в связи с чрезвычайным происшествием открыли уже в понедельник, 11 июля. Правда, часть крыши не успели зашить.

Напомним, завершается суд над директором ООО «Ремспецмост», которое разбирало Красный мост, но так и не приступило к строительству. Прокуратура запросила для него 4 года и 6 месяцев лишения свободы, штраф 900 тысяч и компенсацию нанесенного ущерба. Следователи считают, что с Красного моста «увели» около 76 млн бюджетных рублей. Отдельно рассматриваются деяния участвовавших в мошенничестве чиновников администраций Орла и Орловской области.

ИА «Орелград»