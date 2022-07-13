На Орловскую область надвигается новый ураган, граждан призывают к бдительности

МЧС предупредило о возможных дождях, грозах и усилении ветра.

ГУ МЧС по Орловской области опубликовало предупреждение о вероятном урагане, который снова может обрушиться на Орловщину в ближайшие сутки.

«По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 13 июля по 21 час 14 июля на территории области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью южный 5-10, днем западный 8-13, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +10°С…+15°С, днём +18°С…+23°С», — говорится в сообщении.

Приближающаяся непогода традиционно угрожает линиям электропередач, кровлям зданий и припаркованным автомобилям. Последний раз, буквально на днях, в результате стихийного бедствия повалилось большое количество деревьев, что привело как к человеческим травмам, так и к масштабным повреждениям имущества.

ИА «Орелград»