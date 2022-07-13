Орел отпразднует День города за счет дотации

Орловкий горсовет утвердил поправки в текущий бюджет.



Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов, решение о внесении очередных поправок в бюджет Орла большинством голосов было принято на внеочередной сессии городского парламента. Проект поправок депутатам представил заместитель мэра Алексей Степанов. Он сообщил, в частности, что администрация города предложила увеличить доходы бюджета на 5 миллионов рублей. Такая сумма поступила в казну из регионального бюджета в качестве дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Депутаты сразу и решили, как потратить полученные деньги.

«Эти средства будут направлены на проведение мероприятий, посвященных 79-й годовщине освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков и 456-й годовщине со дня основания города, — пояснили в пресс-службе городского парламента. — Кроме того, в результате замещения коммерческих кредитов бюджетными на сумму 1,55 миллиарда рублей предложено внести ряд изменений».

Напомним, ранее Минфин РФ выделил Орловской области крупную сумму на замещение дорогих кредитов, полученных в предыдущие годы в банках, на более дешевые бюджетные. Полтора миллиарда рублей досталось в итоге Орлу, который тут же успешно перекредитовался. В администрации города подсчитали, что в результате проведенной финансовой операции экономия по расходам на обслуживание муниципального долга составит по итогам года примерно 53,2 миллиона рублей. Эти деньги также решили тратить незамедлительно.

Часть сэкономленных средств планируется пустить на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гимназии № 16, лицея № 21 и школы № 29, часть — на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию детсада на улице Ливенской. Кроме того, средства будут направлены на «обеспечение средствами обучения и воспитания и необходимым оборудованием нового детского сада №99 по улице Ливенской в связи с вводом его в эксплуатацию». Еще какую-то часть средств город вложит в ремонт автодорог общего пользования.

ИА «Орелград»