Организация выставки ремесел обойдется мэрии в 28 тысяч рублей

Стали известны условия проведения выставки-ярмарки современных и традиционных ремесел.



В этом году выставка-ярмарка современных и традиционных ремесел пройдет в Орле 5 августа с 10.00 до 20.00 часов. Местом для ее проведения городские власти определили улицу Горького, а точнее аллею перед входом в Городской парк культуры и отдыха. Соответствующее постановление подписал мэр Юрий Парахин, который также утвердил порядок проведения этого форума. Организатором и администратором выставки-ярмарки определена администрация Орла в лице управления экономического развития. Финансовому управлению предписано выделить необходимые средства.

Смета не очень велика — расходы по ней составят всего лишь 28 500 рублей. Из них 6000 рублей мэрия потратит на изготовление двух баннеров с логотипом ярмарки, еще 9000 рублей – на изготовление дипломов для участников. Оставшиеся 13 500 рублей будут потрачены на изготовление бейджиков для участников. Можно добавить, что финансирование организации ярмарки предусмотрено из бюджета Орла в рамках целевой программы развития и поддержка малого и среднего предпринимательства.

По условиям, выставка-ярмарка организуется в целях популяризации и развития ремесленничества и народных художественных промыслов. На ней власти разрешат торговать товарами из утвержденного ими же ассортимента: керамика, роспись, гончарный промысел, вышивка, макраме, батик, кружевоплетение, бисероплетение, роспись и резьба по дереву, изделия из бересты, плетение из лозы, художественная ковка, литье и чеканка, флористика, гобелены, авторская кукла, бижутерия, декупаж и т. д.

К участию приглашаются ремесленные и художественные предприятия и мастерские, мастера народных художественных промыслов, а также представители художественных учебных заведений. Физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (самозанятых граждан) и не являющиеся представителями юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, к участию не допускаются.

Прием заявок уже ведется. К заявке необходимо приложить изображения образцов выставляемой продукции с кратким описанием технологического процесса, фотографии изделий и нестационарного торгового объекта (НТО). Кстати, торговые места, то есть упомянутые НТО, должны отвечать санитарным, противопожарным и экологическим правилам, соответствовать требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, условиям приема, хранения и реализации товара, а также обеспечивать условия труда и правила личной гигиены работников.

Продажа товаров на выставке-ярмарке допускается через палатки, столы, передвижные средства развозной и разносной торговли (прилавки, легковозводимые сборно-разборные конструкции). При этом тип и вид объекта заранее согласовывается участником с организатором ярмарки. При продаже товаров продавец должен соблюдать правила личной гигиены и быть опрятно одетым. Также ремесленников обязали использовать брендбук (логотип, ценники, информационный лист, ролл-ап, входная группа, баннер, бейдж), разработанный специально для данного мероприятия. Участники, попавшиеся хотя бы на одном нарушении, в дальнейшем к участию в выставке-ярмарке не допускаются.

ИА «Орелград»