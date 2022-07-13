Орловца лишили свободы за продажу регистратора

Видеорегистратор следствие и суд сочли лицензируемым спецсредством.



Вступило в силе решение по уголовному делу, которое ранее вынес Железнодорожный районный суд города Орла. Перед ним предстал бизнесмен, работавший на тот момент коммерческим директором в одном из местных компаний. Примечательно, что это была уже не первая его встреча с указанным судом. Почти четыре года назад этот же гражданин получил там наказание за мошенничество. Сначала его приговорили к штрафу в размере 180 тысяч рублей, но спустя несколько месяцев заменили штраф на 400 часов обязательных работ. Наказание по предыдущему приговору было отбыто летом 2020 года.

Новое уголовное дело на бизнесмена завели в 2021 году. Как следует из материалов, в феврале прошлого года подсудимый решил незаконно продать специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения информации. При помощи своего мобильного телефона он разместил на сайте «Авито» объявление о продаже видеорегистратора с возможностью записывать аудио, производить видеосъемку и фотографирование.

Покупатель откликнулся моментально. Сделка была совершена прямо на улице. Продавец получил за свой товар 1000 рублей, после чего был задержан. Его обвинили в том, что он нарушил требования Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», который в числе прочего регламентирует порядок оборота специальных технических средств. Иными словами, дело на орловца завели за то, что регистратор он продал, не имея лицензии на деятельность по реализации специальных технических средств.

В судебном заседании подсудимый признал вину в содеянном, полностью согласился с предъявленным ему обвинением и поддержал заявленное им ранее ходатайство о постановлении приговора в особом порядке. При вынесении вердикта был учтен рецидивный характер действий преступника. В результате подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 138.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, куда осужденного обязали проследовать самостоятельно.

ИА «Орелград»