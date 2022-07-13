В Орле асфальт с крупнейшего объекта благоустройства отдали на экспертизу

Подрядчик ООО «СК «Монолит» ремонтировал дворы сразу четырех многоквартирных домов по Карачевскому переулку.

Асфальт уложен у зданий №8, 8А, 10, 10А. Ранее здесь была только «грунтовка». Покрытие отправлено на экспертизу, сообщает пресс-служба администрации Орла. При отборе керна отметили, что толщина слоя асфальта соответствует требованиям. Далее в лаборатории «Госзаказчика» исследуют качества материала: уплотнение, водонасыщение и так далее.

Напомним, один двор, отремонтированный по программе «Жилье и городская среда», уже сдан. Впереди приемка еще 31 территории.

ИА «Орелград»