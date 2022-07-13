В Орле группа уголовников напала на посетителя пивбара

Нападавшие были задержаны по «горячим следам» сотрудниками Рогвардии.

В Орле относительно благополучно для посетителя пивбара завершился инцидент, участником которого он стал. Подробности сообщает пресс-служба территориального органа Росгвардии по Орловской области. Тревожный сигнал поступил на пульт дежурного из пивбара, который находится под охраной. Данный объект общественного питания расположен в Железнодорожном районе города Орла.

«Несколько молодых людей вступили в словесную перепалку с гражданином 1963 года рождения, после чего выхватили у него рюкзак и скрылись с места происшествия, — рассказали в пресс-службе Росгвардии. — Правоохранители прибыли на охраняемый объект спустя несколько минут после получения «тревожного» сигнала и приступили к поиску злоумышленников».

Задержать нападавших удалось по «горячим следам». Они не успели далеко отойти от пивбара. Росгвардейцы передали задержанных молодых людей в полицию, где оперативно установили их личности. Все они оказались местными жителями, ранее неоднократно привлекавшимися к уголовной ответственности. Добавим, что похищенные личные вещи росгвардейцы изъяли и вернули пожилому орловцу.

Также в орловской Росгвардии сообщили, что за последнюю неделю в целом в Орловской области силовики отработали более 100 сигналов тревоги, поступивших с охраняемых объектов, в том числе в города Орел, Мценск и Ливны. Как правило, стражей правопорядка вызывали на места происшествия по поводу совершения мелких краж и хулиганских действий именно в заведениях общественного питания и торговли.

ИА «Орелград»