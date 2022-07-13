В Орле проверили машины умерших автовладельцев

На многие выявленные автомобили была прекращена государственная регистрация.



Сотрудники регистрационных подразделений УГИБДД проводят мероприятия по прекращению государственного учета транспортных средств, владельцы который, предположительно, умерли. Как пояснили в управлении ГИБДД Орловской области, в результате такой работы в первой половине 2022 года была прекращена регистрация более 150 транспортных средств. При этом в ведомстве уточнили: несмотря на снятие автомобилей с регистрационного учета, бывает, что они «продолжают участвовать в дорожном движении, а управляющие или люди допускают административные правонарушения».

«В связи с этим сотрудники ГИБДД призывают владельцев, в чьей собственности находятся транспортные средства, собственники которых умерли, принять своевременные меры по их перерегистрации во избежание применения к ним мер административного воздействия», — с таким призывом к жителям Орловской области обратились региональные гаишники.

Добавим, что мероприятия по прекращению государственного учета транспортных средств проводятся полицейскими при поступлении информации о смерти владельцев.

Занимаются этим сотрудники регистрационных подразделений Госавтоинспекции – на постоянной основе, во исполнение указания ГУОБДД МВД России. Порядок проведения таких действий регламентирован статьей 18 Федерального закона №283 «О государственной регистрации транспортных средств».

ИА «Орелград»