В Орле проверили машины умерших автовладельцев

13.7.2022 | 19:04 Новости, Общество

На многие выявленные автомобили была прекращена государственная регистрация.


Сотрудники регистрационных подразделений УГИБДД проводят мероприятия по прекращению государственного учета транспортных средств, владельцы который, предположительно, умерли. Как пояснили в управлении ГИБДД Орловской области, в результате такой работы в первой половине 2022 года была прекращена регистрация более 150 транспортных средств. При этом в ведомстве уточнили: несмотря на снятие автомобилей с регистрационного учета, бывает, что они «продолжают участвовать в дорожном движении, а управляющие или люди допускают административные правонарушения».

«В связи с этим сотрудники ГИБДД призывают владельцев, в чьей собственности находятся транспортные средства, собственники которых умерли, принять своевременные меры по их перерегистрации во избежание применения к ним мер административного воздействия», — с таким призывом к жителям Орловской области обратились региональные гаишники.
Добавим, что мероприятия по прекращению государственного учета транспортных средств проводятся полицейскими при поступлении информации о смерти владельцев.

Занимаются этим сотрудники регистрационных подразделений Госавтоинспекции – на постоянной основе, во исполнение указания ГУОБДД МВД России. Порядок проведения таких действий регламентирован статьей 18 Федерального закона №283 «О государственной регистрации транспортных средств».

ИА «Орелград»

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