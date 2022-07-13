В Орловской области зарегистрировано уже три случая боррелиоза

Статистика заболеваемости от укусов клещей постепенно растет.



Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области, в текущем году в регионе зарегистрировано уже три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Согласно данным проводимого мониторинга, все заболевшие – это взрослые люди. Иксодовый клещевой боррелиоз относится к числе тех инфекционных заболеваний, которые передаются человеку с укусом клещей. Впервые она была диагностирована около полувека назад. Это заболевание также называют болезнью Лайма.

Оно распространено в Центральной России и типично для Орловской области. В связи с этим ситуация четко отслеживается — Управлением Роспотребнадзора по Орловской области организован зооэнтомологический мониторинг активности природных очагов. Специалисты изучают как общую численность клещей, так и процент их инфицированности возбудителями инфекционных болезней. К числу последних, помимо иксодового клещевого боррелиоза, относятся гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз, клещевой вирусный энцефалит и др.

«Территории Орловской области не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, — напоминают в ведомстве. — Если вы планируете выезд на территории, эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту, Управление Роспотребнадзора по Орловской области рекомендует проведение вакцинации против указанной инфекции».

Также обнародована оперативная статистика обращаемости населения региона в лечебно-профилактические организации по поводу присасывания клещей. Согласно ей в медицинские организации Орловской области в этом году обратилось уже 1432 пострадавших от укусов членистоногих, в том числе 497 детей. Добавим, что если до недавнего времени отдельные районы региона оставались «свободными» от подобных сообщений, то на сегодняшний день случаи присасывания клещей зарегистрированы на территории всех муниципальных образований Орловской области. Текущая обращаемость пострадавших граждан держится на уровне среднемноголетних показателей, при этом она на 10,7 процента ниже уровня аналогичного периода 2021 года.

ИА «Орелград»