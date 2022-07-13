Заключены под стражу орловцы, ограбившие почтальона

Опубликовано видео нападения.

Подробности дерзкого ограбления, которое произошло 8 июля в Ливнах на улице Октябрьской, сообщили в полиции. Почтальона неизвестный ударил металлическим предметом по голове. На кадрах с камеры видеонаблюдения, опубликованных полицией, видно, что женщина упала. Потом мужчина отобрал у нее сумку с пенсионными деньгами. Он сел в машину и скрылся вместе с подельником. Автомобиль и его маршрут также оказались запечатлены камерами.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Ими оказались ранее судимые местные жители. Большую часть похищенных денежных средств – порядка 460 тысяч рублей – полицейские изъяли при проведении обыска в гараже у одного из фигурантов. Остальной суммой злоумышленники распорядились по своему усмотрению», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые под стражей.

Ранее СМИ сообщали, что часть похищенных денег грабители потратили. Называлась сумма около 90 тысяч рублей. Также указывали возраст подозреваемых – 36 и 62 года.

ИА «Орелград»