Банк России наградят в Орле за охрану труда

Областные власти подвели итоги традиционного конкурса.



В Орловской области подведены итоги ежегодного регионального смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда за прошлый год. Как сообщили в областном управлении труда и занятости, он проводился в двух номинациях: «Лучшее муниципальное образование Орловской области в сфере охраны труда» и «Лучшая организация Орловской области в сфере охраны труда». Заявки подали 18 организаций и 16 муниципальных образований региона. Их оценивала комиссия, специально созданная при департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

В результате были определены шесть победителей, то есть по три в каждой номинации. Так, лучше организацией в сфере охраны труда признано отделение по Орловской области ГУ Банка России по ЦФО. Оно получит диплом первой степени и денежную премию в размере 12 тысяч рублей. Второе и третье места в этой номинации заняли филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Орловской линейное производственное управление магистральных газопроводов» и Центр развития ребенка – детский сад № 18 города Ливны. Они получат премии в размере 9000 и 7000 рублей соответственно.

В номинации «Лучшее муниципальное образование Орловской области в сфере охраны труда» победителями стали Корсаковский, Урицкий и Свердловский районы. Премии для них составят 17 000, 14 000 и 11 000 рублей соответственно. В региональном управлении труда и занятости напомнили, что конкурс проводился в рамках постановления правительства региона, принятого в конце 2021 года. Его основная цель — активизировать деятельность органов местного самоуправления, профсоюзов и работодателей по созданию в организациях всех форм собственности здоровых и безопасных условий труда на каждом рабочем месте.

ИА «Орелград»