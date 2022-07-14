Более 1300 нарушений в сфере миграции вскрыли на Орловщине

Обнародован обзор правоприменительной практики в сфере миграции.



Отчет обнародован региональным управлением МВД. Из него следует, что за пять месяцев текущего года в Орловской области проведено 995 контрольно-надзорных мероприятий по выявлению фактов нарушений миграционного законодательства. Для сравнения, годом ранее было проведено 965 таких проверок. В результате в текущем году выявлено 1312 административных правонарушений в сфере миграции. В 791 случае речь шла о нарушении порядка пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами. Годом ранее таких нарушений было 736.

В частности, по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение иностранными гражданами режима пребывания в этом году составлено 446 протоколов, по статье 18.9 КоАП РФ за нарушение принимающей стороной правил пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства – 89, по статье 18.10 КоАП РФ за незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ – 30. Кроме того, 146 протоколов составлено по статье 18.15 КоАП РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев.

В ходе проведенных с участием сотрудников управления по вопросам миграции УМВД оперативно-профилактических мероприятий были проверены девять строек, два торговых объекта, один объект общественного питания и один промышленный объект. Также сотрудники УВМ провели анализ возбужденных в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей дел об административных правонарушениях, а всего таковых в этом году набралось 46.

Полицейские подметили, что наиболее часто встречающимся нарушением являлось неуведомление территориального органа МВД о заключении и прекращении трудовых договоров либо гражданско-правовых договоров на выполнение работ и оказание услуг с иностранными работниками. На такое уведомление отводится не более трех рабочих дней с даты заключения или расторжения соответствующего договора. Данная норма закреплена Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В этом году на Орловщине за указанное нарушение на работодателей составлено уже 35 административных материалов. Кроме того, в рамках профилактических мероприятий в адрес юридических лиц внесено два предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований миграционного законодательства.

ИА «Орелград»