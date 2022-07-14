Департамент ЖКХ признал, что свалку тушили пять дней

Информация о ликвидации возгорания полигона ООО «Экостройсервис» в городе Мценске появилась на портале Орловской области.

Свалка загорелась 6 июля. К ликвидации открытого горения привлекали, помимо сил компании, МЧС и коммунальные службы Мценска.

«С 7 по 11 июня, в целях устранения тления тела полигона, эксплуатирующая организации обеспечила его пересыпку инертным материалом», — указано в сообщении.

Чиновники сообщают, что выставлены мониторинговые точки для оценки состояния воздуха.

«Превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не установлено», — говорится в публикации.

Напомним, 13 июля прокуратура Орловской области сообщила, что будет проверено соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами. К анализу ситуации привлечены специалисты Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Отметим, к этому моменту полигон уже перестал тлеть.

Ранее генеральный директор Корпорации развития Орловской области Николай Шин сообщал, что полигон в Мценске можно эксплуатировать еще около полутора лет. Потом его необходимо закрыть, так как будут исчерпаны лимиты.

ИА «Орелград»