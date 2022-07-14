Группы задержания отработали 1500 сигналов тревоги

Росгвардия Орловской области озвучила «охранную» статистику.



В текущем году на территории Орловской области группы задержания отработали свыше полутора тысяч «тревожных» сигналов и пресекли порядка 150 правонарушений, совершенных в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц. Такие данные приводят в территориальном органе Росгвардии по Орловской области. Сообщается также, что указанные группы передали полиции более 100 человек, задержанных ими за совершение административных правонарушений. Причем четверо из них находились в региональном розыске.

В ряде случаев полиция затем возбуждала уголовные дела в отношении задержанных. В Росгвардии привели свежий пример. Тревожный сигнал поступил на пульт дежурного из одного из торговых центров, который расположен на территории Железнодорожного района города Орла. Сотрудники магазина заявили о том, что одна из посетительниц подозревается в попытке хищения товаров. Сигнал был принят, и уже через несколько минут сотрудники вневедомственной охраны на охраняемый объект на улице Московской.

«Они выяснили, что посетительница гипермаркета скрыла от оплаты на кассе различные товары на сумму в несколько тысяч рублей, — рассказали в силовом ведомстве. — Росгвардейцы пресекли противоправные намерения 39-летней уроженки города Мценска и передали подозреваемую в хищении гражданку представителям регионального УМВД». Добавим, что в целом на территории Орловской области подразделения вневедомственной охраны тероргана Росгвардии охраняют свыше 2000 различных объектов. Большая часть из них подключена на пульты централизованного наблюдения.

ИА «Орелград»