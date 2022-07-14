Компания «Газресурс» расторгает договор с «Орловским асфальтом» и запускает реконструкцию завода

14.7.2022 | 10:00 Важное, Новости, Строительство

В настоящий момент завод простаивает по решению суда.

Компания «Газресурс», являющаяся не только одним из любимых подрядчиков администрации Орла в сфере ремонта дорог, но и владельцем скандально известного асфальтобетонного завода в Северном районе Орла, приняла решение о расторжении договора аренды с фирмой ООО «Орловский асфальт», которая управляла производством. Об этом сообщило издание «Орловская среда».

Напомним, суд принял решение закрыть на 90 суток производство из-за постоянных жалоб жителей Северного района на вредные выбросы в атмосферу. Проверка предприятия выявила многочисленные и серьезные нарушения природоохранного законодательство, что поставило владельцев завода перед необходимостью модернизировать производство и устранять нарушения.

«Газресурс» не только расторг договор аренды с «Орловским асфальтом», но и подал в суд на возмещение убытков от простоя и срыв поставок асфальта, необходимого для выполнения дорожных работ в рамках нацпроекта.

«В компании уверены, что после реконструкции избыточные выбросы в атмосферный воздух, ранее допускаемые ООО «Орловский асфальт», будут невозможны, и завод не будет причинять неудобства жителям города», — цитирует «Орловская среда» представителей «Газресурса».

Отметим, что сам «Газресурс» запомнился орловцам скандальным ремонтом дорог на улице Октябрьская, к которому предъявляли претензии многие горожане.

ИА «Орелград»

 

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