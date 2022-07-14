Мэру Орла 30 раз задавали вопросы о соблюдении законности

Стало известно, о чем общались горожане с мэром последние три месяца.



Мэр Орла Юрий Парахин провел очередной личный прием граждан. Как сообщила пресс-служба мэрии, со своими проблемами и пожеланиями к Парахину обратились четыре заявителя. Преимущественно вопросы касались содержания улично-дорожной сети. А чуть ранее администрация города подвела итоги работы с обращениями граждан, поступившими во втором квартале 2022 года. Согласно информационной справке, на имя мэра Юрий Парахина и его заместителей за три прошедших месяца поступило 1884 письменных обращения от граждан, в которых было задано 1938 вопросов. Большинство из них было связано со сферой экономики – таких вопросов горожане задали властям города 990.

В частности, 267 обращений касались ремонта дорог и работы пассажирского транспорта, 207 — архитектуры и градостроительства, 306 — охраны окружающей среды. В 68 случаях орловцев интересовали вопросы торговли и общественного питания, в 16 — отлова бездомных животных. По вопросам жилищно-коммунальной сферы во втором квартале 2022 года в мэрию поступило 613 обращений. Среди них: 340 обращений по вопросам коммунального хозяйства, 72 — обеспечения граждан жильем.

«Количество вопросов социальной сферы составило 255, — следует из информации администрации города Орла. — Большая часть затрагивает вопросы социального обеспечения и социального страхования – 172 обращения. Еще 50 полученных обращений касались общественно-политической жизни города Орла. По вопросам соблюдения законности обратилось 30 граждан. Из них большая часть вопросов относилась к сфере безопасности и охраны правопорядка. Все поступившие обращения рассматривались структурными подразделениями администрации города Орла своевременно, в установленные федеральным законодательством сроки».

ИА «Орелград»