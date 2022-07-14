Орловцев пригласили на оплачиваемые общественные работы

Жители региона могут одновременно работать и получать пособие.



В Орловской области безработных граждан продолжают принимать на оплачиваемые общественные работы. Как сообщает региональное управление труда и занятости, в июле общественных работников ищут Городской парк культуры и отдыха и Детский парк в Орле, МКУ «Управление коммунального хозяйства города Орла», call-центр «Комфортел», отделения почты России и детские сады. В районах работу общественникам готовы предложить Болховский сыродельный завод, муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник» города Малоархангельска, администрация Старогольского сельского поселения Новодеревенького района, а также санаторий-профилакторий «Лесной».

«Выделены вакансии подсобных рабочих, операторов линии, операторов связи, почтальонов, сортировщиков, билетеров, интервьюеров, кухонных рабочих, горничных, руководителей экологических отрядов, — перечисляют в управлении труда и занятости. — С начала года в оплачиваемых общественных работах приняли участие около 200 человек. Всего в этом году в таком виде занятости смогут поучаствовать 450 жителей Орловской области».

Специалисты объясняют, что оплачиваемые общественные работы – это временная мера поддержки. Однако у нее есть свои очевидные преимущества. Например, работодатель может присмотреться к временному работнику и по окончании срока общественного труда предложить ему перейти на постоянную службу. Такая практика, например, нередко встречается на почте. Иными словами, временная работа может превратиться в постоянную.

Другой плюс, как объясняют в управлении труда и занятости, — законодательством предусмотрена возможность получения безработными, независимо от основной зарплаты, пособия по безработице, которое варьируется от 1500 до 12 792 рублей, и материальной поддержки в сумме 1500 рублей. В целом получается ощутимая прибавка в семейный бюджет безработного, отмечают чиновники.

ИА «Орелград»