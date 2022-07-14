Орловец случайно застрелил незнакомца

Принял его за дикое животное.

В суд для рассмотрения по существу передано дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области. Трагедия произошла в конце апреля 2022 года у поселка Воля в Мценском районе. 49-летний гражданин выехал на незаконную охоту. При себе имел карабин с тепловизионным прицелом. В какой-то момент он увидел смутную цель и несколько раз выстрелил. Оказалось, что это было вовсе не дикое животное. 41-летний местный житель умер на месте.

Помимо уголовного дела об убийстве, орловец может быть привлечен к ответственности за незаконную охоту.

ИА «Орелград»