Орловец случайно застрелил незнакомца

14.7.2022 | 13:41 Новости, Происшествия

Принял его за дикое животное.

В суд для рассмотрения по существу передано дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области. Трагедия произошла в конце апреля 2022 года у поселка Воля в Мценском районе. 49-летний гражданин выехал на незаконную охоту. При себе имел карабин с тепловизионным прицелом. В какой-то момент он увидел смутную цель и несколько раз выстрелил. Оказалось, что это было вовсе не дикое животное. 41-летний местный житель умер на месте.

Помимо уголовного дела об убийстве, орловец может быть привлечен к ответственности за незаконную охоту.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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