Орловская прокуратура заинтересовалась пожаром на мусорном полигоне во Мценске

Пожар произошел на мценском полигоне, которым управляет московский предприниматель Игорь Парциба.

Прокуратура Орловской области объявила о начале проверки по факту пожара на мусорном полигоне во Мценске. Речь идет об объекте, которым управляет московский предприниматель Игорь Парциба, которого называли креатурой губернатора Андрея Клычкова.

Возгорание произошло 6 июля и, по утверждению местных жителей, пелена закрывала пространство до деревни Сухая Зуша. За объектом не первый год внимательно наблюдают экоактивисты и, по их словам, работа свалки твердых бытовых отходов производится с существенными нарушениями:

«Свалка эксплуатируется с нарушениями всех норм и правил, следствием чего и стали эти систематические пожары. До конца 2021 года по решению суда эти нарушения должны были быть устранены. В частности карту свалки нужно было пересыпать грунтом с отсыпкой краёв свалки. Эти меры не в полном объёме, но помогли бы избежать таких последствий. Однако «воз и ныне там!» Руководитель ООО «Экостройсервис» Игорь Парциба не исполнил данное судебное решение, а контролирующие органы в свою очередь, по понятным причинам, не осуществляют контроль должным образом», — сообщается на странице «Экологической дружины Вятичи» в социальной сети VK.

Сейчас же прокуратура намерена проверить соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами. В проверки принимают участие специалисты региональных органов Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

ИА «Орелград»