СКР готовит очередное уголовное дело после аварии с автобусом

14.7.2022 | 11:55 Новости, Происшествия

Перевозчика проверяют на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает орловский следственный комитет.

Следователями Ливенского отдела по факту дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля и междугороднего автобуса организована доследственная проверка.

Утром 13 июля на 108 километре трассы «Орел — Тамбов» 58-летний водитель «Неман» допустил выезд на полосу предназначенную для встречного движения. Там произошло столкновение с ДАФ. В результате аварии помощь медиков понадобилась девяти гражданам, включая водителя автобуса и трех детей-пассажиров. По данным СМИ, госпитализированы пятеро.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в пресс-службе СКР.

Ранее полиция сообщила о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред.

ИА «Орелград»

 

 

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