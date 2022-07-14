В 2022 году ремонт городских дорог Орла обойдется более чем в миллиард рублей

В прошлом году Орлу выделили менее 600 миллионов рублей.

В 2022 году объем средств Дорожного фонда Орловской области, представленных бюджету города Орла на ремонт автомобильных дорог, составил более миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Глава региона Андрей Клычков назвал этот объем средств беспрецедентным (вероятно, не учитывая масштаб работ при губернаторстве Потомского). В 2020 году Орел получил 490 миллионов, а в 2021 — 591.

«Эти средства позволят организовать обширные ремонтные и строительные дорожные работы, обеспечить быстрое, комфортное и безопасное перемещение транспорта и пешеходов», — поделился планами Клычков.

Помимо упомянутых денежных вливаний, в Орле продолжаются ремонтные работы, финансируемые в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Также правительство области выделило дополнительно 180 миллионов рублей для ремонта десяти участков орловских городских дорог.

ИА «Орелград»