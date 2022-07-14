В Орле молодого человека обвинили в попытке сбыта мефедрона

Начинающий наркоделец был задержан сотрудниками линейного отдела полиции.



В Орле перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на незаконный сбыт наркотического средства. Это стало известно после того, как заместитель Орловского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Оно было заведено по части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору).

«По версии следствия, в мае 2022 года 24-летний молодой человек незаконно получил оптовую «закладку» наркотического средства с целью последующего размещения в тайниках и сбыта на территории города Орла, — сообщает Орловская транспортная прокуратура. — Однако довести преступный умысел до конца и сбыть указанное наркотическое средство он не смог по независящим от него обстоятельствам».

В надзорном ведомстве пояснили, что преступная карьера молодого человека прервалась уже на начальном этапе, так как он был задержан сотрудниками линейного отдела МВД России на станции «Орел». В ходе личного досмотра у злоумышленника было обнаружено и изъято более 100 граммов мефедрона – наркотического средства. Уголовное дело уже направлено в Железнодорожный районный суд города Орла для рассмотрения по существу.

В случае признания вины молодому наркодельцу грозит довольно серьезное наказание. Санкции указанной выше статьи 228.1 УК РФ предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового. Кроме того, судом дополнительно может быть назначен штраф в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

ИА «Орелград»