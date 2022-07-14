В Орловской области отменили плату за разрешение на такси

Отмена позиционируется как временная мера, призванная поддержать таксистов.



До конца 2022 года в Орловской области временно отменена плата за выдачу разрешения и дубликата разрешения на такси. Информация об этом размещена на официальном портале Орловской области. Из нее следует, что мера поддержки будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно. В течение указанного периода времени выдача разрешения и дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории региона производится на безвозмездной основе.

«Данная мера принята в соответствии с подпунктом «о» пункта 4 постановления правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году», — следует из официальной информации. — Ранее плата за выдачу разрешения на такси составляла 3750 рублей, за дубликат разрешения на такси – 375 рублей».

На сегодняшний день в региональном реестре насчитывается 15 734 разрешений, выданных областными властями на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Орловской области. Однако многие из них уже являются недействующими, о чем свидетельствует их текущий статус в реестре. Обладателями таких лицензий, как правило, являются индивидуальные предприниматели и общества с ограниченной ответственностью. Многие из них владеют не одной, а несколькими лицензиями, так как одно разрешение выдается на один конкретный автомобиль. Рядом таких разрешений обладает Ассоциация таксистов Орловской области.

Добавим, что это не первая мера государственной поддержки, адресованная непосредственно таксистам. Государство начало поддерживать их с самого начала пандемии новой коронавирусной инфекции. Так, в 2020, 2021 и 2022 годах в соответствии с постановлениями правительства Российской Федерации «Об особенностях разрешительной деятельности» автоматически продлевался на 12 месяцев срок действия разрешений на работу легковых такси, который истекал в отчетных годах.

ИА «Орелград»