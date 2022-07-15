Булки заметно подорожали в Орле

Статистики проанализировали изменение цен на различные продукты питания.



Специалисты Орелстата провели анализ динамики изменений цен на продовольственном рынке Орловской области. В целом продукты питания в июне 2022 года в регионе подешевели примерно на 1,3 процента по сравнению с прошедшим маем. В ряде случаев снижение цен оказалось связано с традиционным сезонным фактором. Здесь выделяются свежие овощи и фрукты, которые на фоне сбора нового урожая дешевеют стремительно. Так, лидером в этом отношении стала капуста белокочанная. На рынках Орловской области за месяц она подешевела почти на 41 процент. Цена на нее к началу июля опустилась до 42 рублей за килограмм.

Свежие помидоры подешевели на 33,1 процента, свежие огурцы – на 32,7 процента, морковь – на 19,1 процента, свекла – на 16 процентов. В сторону снижения также были переписаны ценники на бананы (минус 24,2 процента) и груши (минус 15,3 процента). Иную динамику демонстрируют другие социально-значимые продуктовые товары. Например, на 6,6 процента за месяц подорожали сдобные булочные изделия из муки высшего сорта. К началу июля средняя цена на них достигла 205,18 рубля за 1 килограмм (отметим, что продаются такие изделия поштучно).

Средняя стоимость одного килограмма пряников в Орловской области поднялась до 202,16 рубля, или на 4,7 процента. В целом хлеб и хлебобулочные изделия по сравнению с маем 2022 года подорожали почти на 2,7 процента. Кстати, ровно год назад статистики также зафиксировали рост цен на указанные изделия. Но тогда стоимость хлеба в июне выросла менее чем на 0,5 процента по отношению к маю, то есть по сравнению с прошлым годом динамика роста цен на хлеб в абсолютном выражении выросла примерно в 5 раз.

Среди других подорожавших продуктов питания можно отметить картофель, возглавивший рейтинг роста цен на продукты. Стоимость «второго хлеба» за месяц выросла на 12,8 процента, что, как ни парадоксально, тоже связано с сезонным фактором. Дело в том, что на рынке появился так называемый молодой картофель, цена на который традиционно выше цены на картофель прошлогоднего урожая. Кроме того, на 6,9 процента выросла стоимость маргарина, на 5,9 процента – риса, на 5 процентов – зефира и пастилы, на 4,3 процента – яблок.

ИА «Орелград»