Чиновников опросят о скандальном ремонте площади Жукова

Их пояснения и документы могут прояснить спорные вопросы о стоимости ремонта.



УФАС России по Орловской области вынесло очередное определение об отложении рассмотрения дела о возможном нарушении законодательства при проведении скандально известного ремонта площади Жукова в Орле. Напомним, работы были затеяны при действующем мэре Юрии Парахине. Проект широко анонсировался мэрией, но в итоге оброс целым рядом скандалов, включая возбуждение уголовного дела, фигурантами которого стали, в том числе, высокопоставленные чиновники.

Кроме того, в феврале 2022 года было открыто антимонопольное дело, ответчиками по которому проходят МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла и компания «Техспецкомплект», получившая многомиллионный контракт на ремонт площади Жукова. Стандартный трехмесячный срок рассмотрения уже давно истек, но его регулярно приходится продлевать по различным причинам, в том числе по причинам командировок участвующих в процессе ответчиков-чиновников.

В случаях, связанных с необходимостью получения дополнительной информации, срок рассмотрения дела может быть продлен антимонопольной комиссией, но не более чем на шесть месяцев. На очередном заседании представителем ответчика – компании «Техспецкомплект» — было заявлено устное ходатайство об истребовании в ООО «Орелгосэкспертиза» документов, подтверждающих расчет стоимости оплаты контракта и ее изменения. В его удовлетворении «Техспецкомлекту» было отказано.

Однако антимонопольный орган дал компании срок до 27 июля на предоставление письменного мотивированного ходатайства об истребовании в ООО «Орелгосэкспертиза» документов, подтверждающих стоимость расчета оплаты контракта со ссылками на нормативно-правовые акты, а также обоснованием необходимости запроса данной информации применимо к рассматриваемому делу. Кроме того, «Управлению коммунальным хозяйством города Орла» антимонопольная комиссия предписала обеспечить явку на ближайшее заседание трех своих должностных лиц для опроса.

Как уже писал «Орелград», еще в январе 2022 года в адрес УФАС поступили материалы из Следственного комитета по Орловской области. Это были материалы уголовного дела, возбужденного в декабре 2021 года по части 4 статьи 159 УК РФ. Фигурантов подозревают в хищении денежных средств муниципального образования «Город Орел» в особо крупном размере. Проанализировав поступившие материалы уголовного дела, УФАС установило, что в действиях заказчика («УКХ») и победителя электронного аукциона («Техспецкомплект») имеются признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Из материалов уголовного дела, в том числе из протоколов допросов следует, что при подготовке и проведении аукциона между «УКХ» и «Техспецкомплектом» имелось соглашение, целью которого могло стать ограничение конкуренции и создание преимущественных условий для указанной фирмы. Так, указывается, что сотрудники заказчика и фирмы совместно готовили документацию об аукционе для дальнейшего заключения контракта на выполнение работ по ремонту благоустройства площади Жукова. Заинтересованное лицо, имеющее непосредственное отношение к фирме, «осуществляло финансирование расходов по выполнению проектно-сметной документации и иных расходов, непосредственно связанных с заключением контракта и выполнением работ по благоустройству».

Кроме того, между заинтересованными лицами, имеющими непосредственное отношение к заказчику и фирме, проводились консультации, а также переговоры по вопросам заключения контракта, подготовки проектно-сметной документации и направлением ее на государственную экспертизу, а также по вопросам финансирования данного проекта. Остается добавить, что по итогам проведения аукциона «Техспецкомплект» был признан его победителем.

ИА «Орелград»