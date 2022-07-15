Дело о строительстве в больнице Семашко приблизилось к развязке

Комиссия УФАС усмотрела признаки нарушения закона о защите конкуренции.



В Орле приблизилось к своему логическому завершению рассмотрение антимонопольного дела, возбужденного по материалам прокуратуры Советского района. Как уже рассказывал «Орелград», ответчиками по нему проходят больница скорой медицинской помощи имени Семашко и ИП Долженков. Дело изначально было возбуждено по признакам нарушения больницей требований части 4 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции». Эта норма предполагает ответственность за создание препятствий доступу на рынок или выходу с рынка.

Напомним, прокуратура заподозрила нарушения указанного закона при заключении договоров на выполнение проектной документации на технологическое присоединение хирургического и главного корпусов больницы к изотермическим резервуарам для сжиженных атмосферных газов. Подозрения надзорного ведомства вызвало то, что сначала был заключен один контракт, но затем он был расторгнут, после чего было заключено несколько контрактов с куда меньшими суммами. Везде в качестве исполнителя фигурировал один и тот же ИП.

Несколько раз рассмотрение дела переносилось и откладывалось, а специально созданная комиссия УФАС запрашивала у участников процесса дополнительные материалы. На днях прошло очередное заседание, которое во многом оказалось решающим. Антимонопольная комиссия, изучив имеющиеся в деле документы и сведения, усмотрела в действиях больницы имени Семашко и ИП признаки нарушения пункта 3 части 4 статьи 11 закона о защите конкуренции при заключении вышеуказанных договоров.

Осталось сделать последний шаг. Согласно части 1 статьи 48.1 Закона «О защите конкуренции», перед окончанием рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства при установлении в действиях ответчика нарушения комиссия принимает заключение об обстоятельствах дела. На основании данного заключения затем выносится решение. Например, может быть поставлен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности. А в случае с торгами результаты последних могут даже аннулировать. К слову, лица, участвующие в деле, вправе представить комиссии дополнительные пояснения и доказательства. Финальное, по сути, заседание комиссии УФАС назначено на 27 июля.

ИА «Орелград»