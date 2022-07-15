Дорожные деньги разрешили пускать на трамвайные пути

Губернатор внес изменения в порядок использования средств Дорожного фонда.



Глава Орловской области Андрей Клычков распорядился о внесении изменений в постановление правительства «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Орловской области». Данное постановление действует с 2015 года. Поправки в него внесены в целях более эффективного использования бюджетных ассигнований. Так, в новой редакции изложен пункт, регламентирующий условия субсидирования муниципальных образований для обеспечения развития и поддержания в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Этим постановлением областные субсидии муниципалитетам разрешается тратить на проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт, включая капитальный, и содержание автодорог и искусственных сооружений на них. Субсидии можно тратить также на ремонт дворов многоквартирных домов и проездов к ним. Кроме того, указанные средства разрешено пускать на приобретение дорожной техники, необходимой для содержания дорог.

Некоторые поправки касаются Орла, хоть этот город напрямую и не указан в постановлении. Просто других городов, подпадающих под указанные критерии, в Орловской области нет. Итак, поправками разрешается тратить деньги регионального Дорожного фонда на реконструкцию и ремонт трамвайных путей (за исключением контактных сетей и тяговых подстанций), находящихся на одном уровне с проезжей частью. Последнее возможно в случае проведения дорожных работ. Еще одна возможная статья расходов – деньги Дорожного фонда разрешили тратить на уплату налога на имущество в части дорожного хозяйства для городских округов с численностью населения более 50 тысяч человек.

Напомним, на днях депутаты Орловского облсовета рассмотрели отчет об исполнении бюджета региона за 2021 год. Согласно ему, налоговые поступления Дорожного фонда Орловской области в минувшем году сложились в сумме 4,242 миллиарда рублей, прирост к показателю 2020 года составил 452,1 миллиона рублей, или 11,9 процента. В первом квартале 2022 года налоговые поступления регионального Дорожного фонда составили 1,105 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года они выросли на 244,5 миллиона рублей, или на 28,4 процента.

ИА «Орелград»