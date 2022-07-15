Озвучена статистика отправки на экспорт зерна и продуктов его переработки.



Как сообщает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в текущем году под контролем специалистов этого ведомства с территории указанных регионов на экспорт отгружено уже 302 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки. На партии товаров оформлено 8332 фитосанитарных сертификата. Регионы экспортировали пшеницу, ячмень, кукурузу, рапс, соевые бобы, гречиху и горчицу, а также солод, крупы и хлопья в ассортименте, муку, лузгу и другую продукцию.

Отметим, что происходит все это на фоне звучащих со стороны коллективного Запада обвинений – якобы Россия создает продовольственный кризис в мире, манипулируя поставками зерна. Однако орловские и курские аграрии делом доказывают, что эти обвинения гроша ломаного не стоят. Более того, одним из главных экспортеров указанных регионов является Латвия – напомним, эта страна входит и в Евросоюз, и в военный блок НАТО.

Несмотря на русофобскую позицию руководства Латвии, она остается ключевым партнером орловских аграриев. На долю ее закупок приходится 25 процентов всего зернового экспорта двух регионов Центра России. Лидирует же в этом отношении дружественная нам Беларусь, входящая в состав Союзного государства. У Орла и Курска она закупает 45 процентов всего экспортного зерна и продуктов его переработки. В ТУ Россельхознадзора подчеркивают, что вся продукция, отправляемая за рубеж, предварительно тщательно осматривается.

«В результате предотгрузочного контроля в 350 случаях был выявлен карантинный сорняк – повилика sp. в 24,5 тысячах тоннах подкарантинной продукции (пшеница, гречиха, соя, рапс, лен и подсолнечник), зараженные партии запрещены к вывозу с территории РФ, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Кроме того, в пяти партиях кукурузы дробленой (352,5 тонны) был выявлен сорняк – овес пустой, имеющий карантинное значение для Монголии, а в трех партиях льна продовольственного (67,5 тонны) – щирица белая, имеющая карантинное значение для Сербии. Отгрузка указанных партий также запрещена».

В целом в первой половине 2022 года Территориальным управлением Россельхознадзора по причине выявления карантинных объектов было оформлено 357 отказов в выдаче фитосанитарных сертификатов. Сама сертификация, подчеркивают специалисты, проводилась в строго установленные законом сроки. Жалоб со стороны хозяйствующих субъектов, а также нотификаций из стран-получателей не поступало.

ИА «Орелград»