Почти 25 миллиардов будет инвестировано в Орел за пять лет

Параметры муниципальной инвестиционной программы пересмотрены.



Мэр Орла Юрий Парахин внес изменения в постановление администрации города об утверждении ведомственной целевой муниципальной адресной инвестиционной программы. Она была принята в 2021 году, а ее действие рассчитано на период 2022-2026 годов. Изменения коснулись паспорта программы. В частности, в новой редакции изложены запланированные мероприятия и показатели результата их выполнения, а также пересмотрены объемы ассигнований. Кстати, средства поступят из бюджетов всех уровней, но они в любом случае будут доходить до конкретных объектов транзитом через бюджет областного центра.

Общий объем финансирования на 2022-2026 годы прогнозируется в сумме 24,828 миллиарда рублей. Из федерального бюджета (прогнозируемый объем) должно поступить 21,038 миллиарда рублей, из бюджета Орловской области – 3,271 миллиарда, из бюджета города Орла – 518,69 миллиона. Непосредственно в 2022 году объем финансирования предусмотрен в сумме 1,755 миллиарда рублей, из которых 723,45 миллиона рублей должны быть федеральными. Куратором программы является управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, а основным исполнителем — муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Орла».

Главная задача проекта — формирование комплексной городской среды и обеспечение архитектурно-пространственной выразительности, социального, психологического и экологического комфорта и функциональной достаточности районов. Кроме того, планируется повышение эффективности использования городских территорий, модернизация объектов капитального строительства, сохранение и увеличение многообразия городской среды и застройки, уменьшение доли физически амортизированных и морально устаревших объектов, обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Также программа призвана увеличить инвестиционную привлекательность города Орла.

В настоящий момент она включает в себя достаточно большое количество разнообразных объектов. Например, предусматривает строительство улично-дорожной сети и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе. Также запланировано строительство улицы Николая Сенина на участке от улицы Зеленина до улицы Аркадия Узловского и проектирование строительства улицы Кузнецова на участке от Московского шоссе до улицы Раздольной. Имеется в планах и строительство, на отдельных участках, улиц Витольда Почернина и Орловских партизан, выполнение капитального ремонта автомобильной дороги по переулку Артельному, улично-дорожной сети на улицах Карачевской, Гостиной и Пушкина.

Кроме того, предусмотрено строительство очистных сооружений для эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне «Веселая слобода», возведение станции умягчения Окского ВЗУ и станции умягчения на Комсомольском ВЗУ, модернизация очистных сооружений МР №13 «Московский», прокладка 2-й нитки самотечного канализационного коллектора по правому берегу Оки, реконструкция очистных сооружений канализации в деревне Вязки, на станции аэрации под Орлом, и другие мероприятия.

ИА «Орелград»