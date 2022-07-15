В Орле приезжая украла обувь и побила директора магазина

Инцидент произошел в одном из торговых центров Железнодорожного района.



Вступил в силу приговор, вынесенный по уголовному делу о грабеже. Обвинение было предъявлено жительнице Болховского района Орловской области, работающей оператором в контактном центре одного из провайдеров мобильной и интернет-связи. Ее обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (открытое хищение чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Инцидент произошел в декабре 2021 года в магазине, расположенном на территории торгового центра «Европа» в Орле.

Следствие и суд установили, что подсудимая зашла в торговый зал и примерила пару «полуботинок женских для активного отдыха». Обувь была недорогой – стоимость пары полуботинок составляла 693 рубля. По версии следствия, подсудимая обула их и направилась к выходу из магазина. У входной двери ее попыталась задержать директор магазина. Она потребовала либо оплатить товар, либо вернуть его обратно на стеллаж.

Однако «покупательница» проигнорировала эти требования и попыталась выйти из магазина. Директор преградила ей путь, за что тут же получила от «клиентки» два болезненных удара по руке и один – по лицу. По ее свидетельству, она испытала не только шок от случившегося, но и сильную физическую боль. Воровку все-таки задержали, похитить обувь ей так и не удалось. Ее действия были квалифицированы как покушение на грабеж. В суде она признала вину и получила наказание в виде 1 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, в течение которого должна доказать свое исправление.

ИА «Орелград»