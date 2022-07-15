В Орловской области госпитализирован водитель, перевернувшийся на китайском аналоге «Матиза»

15.7.2022 | 16:15 Новости, Происшествия

Также пострадала женщина, находившаяся в салоне.

Вчера вечером 46-летний водитель был госпитализирован после того, как перевернулся на автомобиле Chery QQ6 S21, который называют китайским аналогом «Дэу Матиза».

По сообщению пресс-службы УГИБДД, авария произошла в 17.15 в районе второго километра автодороги «Покровское — Вязовое». Водитель, ехавший в сторону поселка Покровское, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего произошло опрокидывание автомобиля.

Кроме мужчины пострадала 51-летняя женщина, которая была его пассажиром. Она получила телесные повреждения.

ИА «Орелград»

 

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