Боевые действия затронули более 200 муниципалитетов на Орловщине

Областные власти утвердили специальный перечень территорий, пострадавших в войну.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился об утверждении перечня муниципальных образований, на территориях которых проходили боевые действия в период Великой Отечественной войны. Из документа следует, что на вошедших в список территориях могут находиться непогребенные останки советских солдат, погибших при защите Отечества в 1941-1943 годах. Перечень утвержден в соответствии со статьей 5.1 Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Кроме того, он необходим для организации проведения поисковых работ на территории Орловской области. Напомним, такие работы санкционируются властями регионального и муниципального уровня. В целом в список включено 227 городских и сельских поселений региона. В него, в частности, вошли города Орел, Ливны, Мценск, Малоархангельск, Дмитровск и Болхов, Орловский муниципальный округ, городские поселения Верховье, Залегощь и Долгое, поселки Глазуновка, Колпна, Кромы и другие. Отметим, что в перечне присутствует Спасско-Лутовиновское сельское поселение Мценского района, где расположен музей-заповедник Ивана Тургенева.

Для сведения: Орловская область была образована постановлением ЦИК СССР 27 сентября 1937 года. В 1944 году из ее состава была выделена Брянская область, а в 1954 году, в связи с образованием Липецкой области, от Орловской области отошли еще девять восточных районов. Орловщина стала местом ожесточенных боев во время Великой Отечественной войны — по территории области в течение 22 месяцев проходила линия фронта. В честь освобождения Орла 5 августа 1943 года в Москве был дан первый за годы Великой Отечественной войны салют. Орловщина — родина 167-ми Героев Советского Союза и 43-х полных кавалеров ордена Славы.

Напомним, на июльской сессии решением Орловского областного Совета народных депутатов двум поселкам городского типа – Хотынцу и Змиевке – было присвоено почетное звание Орловской области «Населенный пункт воинской доблести». Проект постановления был единогласно поддержан парламентариями. Это звание было введено на региональном уровне в 2015 году. Ранее его были удостоены 13 населенных пунктов: село Кривцово Болховского района, село Вяжи-Заверх Новосильского района, поселок Тросна, город Ливны, село Алексеевка Покровского района, поселок Верховье, село Протасово Малоархангельского района, село Красное Залегощенского района, поселок Кромы, город Мценск, село Крупышино Дмитровского района, село Судбище Новодеревеньковского района и село Речица Ливенского района.

ИА «Орелград»