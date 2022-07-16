На хлебоприемное предприятие под Орлом завели дело

Несмотря на оперативное устранение нарушения, виновные все еще могут ответить.



Управление ФАС России по Орловской области издало приказ о возбуждении дела в отношении ОАО «Малоархангельское хлебоприемное предприятие», которое зарегистрировано в поселке Станция Малоархангельск под Орлом. Компанию заподозрили в нарушении требований Федерального закона «О защите конкуренции», а именно в нарушении установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования при самостоятельном установлении тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях необщего пользования.

Уже создана специальная комиссия по рассмотрению данного дела. По нашим данным, поводом послужила жалоба, поступившая в УФАС от компании «Стройпоставка». Она указала, что владельцем спорного железнодорожного подъездного пути является Малоархангельское ХПП, которое пыталось навязать своему деловому партнеру невыгодные условия договора. Фирма оказалась в почти безвыходном положении, так как сама она диктовать условия ХПП не могла.

Единственным выходом для нее стало обращение в антимонопольный орган, ведь законодательство запрещает монополистам пользоваться своим доминирующим положением и навязывать невыгодные условия другим. Как сообщает пресс-служба УФАС, заявление было рассмотрено, изложенные в нем доводы нашли свое подтверждение. В связи с этим УФАС выдало Малоархангельскому ХПП предупреждение о необходимости прекращения навязывания невыгодных условий договора. Этим дело не кончилось.

«Хлебоприемное предприятие согласилось с позицией Орловского УФАС России и привело положения проекта договора в соответствие с действующим законодательством, — рассказали в ведомстве. — Также в действиях ОАО «Малоархангельское ХПП» были усмотрены признаки нарушения пункта 10 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в нарушении порядка ценообразования при самостоятельном установлении тарифов на услуги по эксплуатации железнодорожного подъездного пути необщего пользования. Данный факт будет изучен в рамках возбужденного дела о нарушении антимонопольного законодательства».

ИА «Орелград»