Орловец трижды ограбил один и тот же дом

Растянувшаяся на трое суток кража произошла в Ливенском районе.



Вступил в силу обвинительный приговор Ливенского районного суда, вынесенный в отношении ранее несудимого местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Было установлено, что он совершил тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в чужое помещение и с причинением значительного ущерба потерпевшему. Обращают на себя внимание обстоятельства данного преступления. Они, например, подтверждают аксиому о том, что преступник зачастую возвращается на место преступления.

В данном случае вор возвращался на место преступления даже не один, а несколько раз. Кражу он совершил в мае 2021 года. Как установили следствие и суд, он заранее присмотрел дом в одной из деревень Ливенского района, в котором временно никто не проживал. Вечером, когда сгустились сумерки, он голыми руками отогнул гвозди в оконной раме и выставил стекло, после чего проник внутрь чужого дома. С собой он прикатил самодельную тачку – злоумышленник заранее запланировал взять все, что только сможет унести.

Примечательно, что чужой дом преступник посещал по вечерам в течение трех суток подряд. Уходя, он ставил окно на место, загибая гвозди на оконной раме. Поэтому со стороны не было заметно, что кто-то орудует в чужом доме. Похищенное добро злоумышленник также вытаскивал на улицу через окно. Суд подсчитал, что вор за три дня похитил из одного и того же дома 20 фрагментов листов железа оцинкованного, огромное количество болтов, гаек, шурупов и пр., несколько ковров, 50 метров кабеля, различные инструменты, степлер, табурет, сервиз, чайник. Его добычей стали даже почтовый ящик, ведра, штора для ванной комнаты, выключатели и розетки, тонометр и женское платье. Словом, это тот самый случай, когда можно сказать, что дом обчистили полностью. Суд приговорил воришку к 480 часам обязательных работ.

ИА «Орелград»