Сенатор Круглый призвал мотивировать россиян к отказу от курения

Орловский сенатор прокомментировал результаты исследования ВЦИОМ.



Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России, сенатор от Орловской области Владимир Круглый в беседе с изданием «СенатИнформ» прокомментировал данные исследования, проведенного ВЦИОМ. Аналитики оценили статистику курильщиков. По данным опроса, последние пять лет доля курильщиков в России остается на одном и том же уровне и составляет ровно треть граждан – 33 процента. В то же время наблюдается снижение числа желающих бросить курить: об этом задумываются 62 процента курящих россиян, что на 17 процентов меньше, чем в 2017 году. При этом доля тех, кто не хочет отказываться от курения, выросла в 1,5 раза — до 31 процента.

Орловский сенатор Владимир Круглый заявил: нужно мотивировать людей, чтобы они вели здоровый образ жизни и обдуманно отказывались от курения. Одни запретительные меры, по его мнению, будут малоэффективны. Сенатор также напомнил, что в России действует так называемый антитабачный закон. Его нормы, в частности, запрещают курение в определенных местах и помещениях. А к торговле сигаретами предъявляются жесткие требований. Но, по мнению Круглого, запас ограничительных мер уже практически исчерпан и вряд ли усиление запретов дадут заметный эффект. Поэтому следует искать другие пути.

Это могут быть, как отметил Владимир Круглый, информационные кампании, наглядно объясняющие россиянам, что курение – это реально вредно, что эта привычка реально сокращает продолжительность жизни и является основным фактором риска онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, что она приводит к тяжелым последствиям. По мнению сенатора, сейчас людям об этом мало напоминают. Сенатор также считает, что россиян нужно убеждать и мотивировать вести здоровый образ жизни. «Кстати, недавно мы обсуждали, что такое понятие нужно ввести в закон. Сейчас понятие «здоровый образ жизни» в законе не прописано», — резюмирует Круглый.

ИА «Орелград»