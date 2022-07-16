Условия поддержки религиозных школ утвердили на Орловщине

Правила бюджетного субсидирования частных организаций утвердил губернатор.

Глава Орловской области Андрей Клычков в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ утвердил порядок предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение затрат, связанных с организацией предоставления начального, основного и среднего общего образования. Казенные деньги будут предназначены частным образовательным организациям, учредителями которых являются религиозные организации. Отметим, что губернаторское постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. А контроль за его исполнением возложен на первого заместителя губернатора в правительстве Орловской области.

Порядок регламентирует процедуру и условия предоставления из областного бюджета субсидии. Последняя предоставляется «в целях возмещения фактически произведенных и документально подтвержденных образовательной организацией затрат». Так, регион из своего бюджета готов компенсировать указанным школам расходы на оплату труда, приобретение горюче-смазочных материалов, хозяйственных материалов и канцелярских принадлежностей, оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, оплату работ и услуг по содержанию имущества, арендную плату за пользование имуществом, а также на уплату налогов.

Субсидия в каждом конкретном случае предоставляется исходя из нормативных затрат на оказание соответствующих государственных услуг, рассчитываемых на основе утверждаемых областным департаментом образования базовых нормативов. Кроме того, чиновники должны ориентироваться на возможности казны – выходить за лимиты бюджетных обязательств нельзя. Субсидия предоставляется при соблюдении ряда условий. Так, образовательная организация должна быть зарегистрирована на территории Орловской области, в ней должны быть внедрена рабочая программа патриотического воспитания обучающихся. Кроме того, ее ученики должны были участвовать в международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсных мероприятиях в году, предшествующем году предоставления субсидии.

Сведения о размерах и получателях субсидий открыты – по условиям, они размещаются на едином портале бюджетной системы РФ. Субсидия предоставляется департаментом образования на основании соглашения, заключаемого им с образовательной организацией. Ранее правительство Орловской области оценило состояние и развитие конкурентной среды в сфере общего образования. Участниками проведенного социологического исследования была отмечена умеренная конкуренция на данном рынке. Удовлетворенность ценой услуг на данном рынке среди участников опроса составила 73,4 процента.

Опрос также показал, что развитию частного бизнеса на указанном рынке препятствует недостаток материально-технической базы, отсутствие собственных площадей для ведения образовательной деятельности, необходимость соблюдения требований к помещениям (соответствие современным санитарным и противопожарным требованиям), а также высокая стоимость их аренды или покупки. Высокая родительская плата в частных общеобразовательных организациях ограничивает доступ учащихся к их услугам. В целом на начало 2022 года в системе общего образования Орловской области функционировало восемь негосударственных общеобразовательных организаций, в которых обучалось 694 ребенка, что на 6 процентов больше, чем годом ранее.

ИА «Орелград»