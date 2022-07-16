В Ливнах архивы оцифруют и оборудуют сплит-системами

Программа обновления архивов принята на муниципальном уровне.



Муниципальная программа «Развитие архивного дела в городе Ливны Орловской области» принята в обновленной редакции администрацией этого райцентра. На нее планируется выделить 249 тысяч рублей из местного бюджета. Основная цель — создание и совершенствование оптимальных условий для обеспечения сохранности, учета и использования документов архивного фонда города, в том числе — повышение безопасности помещений архива. Кроме того, власти видят необходимость в развитие информатизации архивного дела. Завершающий этап реализации программы намечен на 2023 год. К слову, она реализовывалась и раньше, но с учетом текущей ситуации ее параметры было решено обновить.

Ранее власти Ливен разработали собственную стратегию развития архивного дела. Тогда и было решено применить программно-целевой метод, поскольку он позволяет конкретизировать комплексные и системные решения приоритетных проблем. Специфика архивной отрасли состоит в многопрофильности применения ее информационных ресурсов. «Выполняя социально-правовые запросы граждан, архив выступает гарантом социальной защищенности граждан, их пенсионного обеспечения, — отмечают в администрации Ливен. — Аутентичность хранящихся в архиве документов, их неприкосновенность означают, что они носят доказательный характер».

Программа предусматривает реализацию мероприятий, направленных на усиление социальной значимости архива в социально-экономической и культурной жизни города. Так, назрела необходимость установки сплит-систем кондиционирования воздуха в соответствии с нормативными требованиями к помещениям, приспособленным под архив. Необходимо и приобретение дополнительных коробов и переплетного оборудования. Это улучшит условия сохранности документов и обеспечит их нормативное хранение.

Нужно продолжить работу по картонированию архивных документов «с целью улучшения физической сохранности документов», для чего требуется приобрести специальные модули архивного хранения. Программой предусмотрено и приобретение новой мебели взамен физически изношенной и устаревшей. Это улучшит условия труда сотрудников архива и создаст комфортные условия для посетителей. А приобретение программного комплекса ViPNet Client позволит осуществлять информационное взаимодействие между архивом и отделением ПФР.

По состоянию на 1 января 2022 года источниками комплектования муниципального архива являются 27 организаций и предприятий. Их документы имеют историческое, социальное, экономическое и культурное значение и являются неотъемлемой частью историко-культурного наследия города. Объем архивного фонда города Ливны на начало этого года составлял 29 078 единиц хранения. Они размещены в двух приспособленных архивохранилищах: основном площадью 85 квадратных метров и дополнительном площадью 37,2 квадратных метров. Степень загруженности архивохранилищ оценивается в 98 процентов.

ИА «Орелград»