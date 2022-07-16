В Мценске приняли свой «закон» о массовых мероприятиях

Документ регламентирует правила организации праздничной торговли.



Администрация орловского райцентра Мценск утвердила положение «Об организации торговли и услуг аттракционов при проведении городских праздничных и культурно-массовых мероприятий на территории города». Документ регулирует отношения, возникающие между мэрией и хозяйствующими субъектами (юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми гражданами) при осуществлении нестационарной торговли. Он также касается сферы оказания населению услуг общественного питания и услуг аттракционов при проведении культурно-массовых мероприятий, организуемых администрацией Мценска.

Отметим, что под праздничной торговлей понимается разовая (в течение одного дня) «организация торгово-развлекательной деятельности хозяйствующими субъектами, предусматривающая продажу товаров через нестационарные торговые объекты». Новый документ также регламентирует порядок размещения нестационарных торговых точек и аттракционов. Организатором указанных мероприятий будет выступать комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле, хотя постановления о проведении таких мероприятий по-прежнему будет принимать мэрия. За разрешением на участие в массовых мероприятиях торговцам надо будет обращаться в администрацию города. Вместе с заявкой придется подавать пакет документов. Непредставление полного пакета документов может послужить основанием для отказа.

За разрешение бизнесу придется платить. Кроме того, новый документ обязывает торговцев соблюдать ассортиментный перечень товаров, утвержденный постановлением администрации города. Их также обяжут иметь фирменные вывески и четко оформленные ценники, использовать для торговли сборно-разборные палатки, стеллажи, легкую мебель (столы и стулья), а также столы для выкладки товаров и расчета с покупателями. Они обязаны обеспечивать обслуживающий персонал униформой, головными уборами и фирменными нагрудными знаками – бейджами.

Обязательно наличие товарно-сопроводительных документов и документов, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров (в том числе сертификаты или декларации о соответствии либо их копии, заверенные в установленном порядке, ветеринарные свидетельства, удостоверения качества и т.д.). Кроме того, местный «закон» обязывает торговцев обеспечить доступ контролирующих органов к месту осуществления торговли или предоставления услуг. Также их обяжут прибираться на прилегающей к торговой точке территории как в течение торгового дня, так и по его окончании.

ИА «Орелград»