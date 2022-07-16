В Орле в преддверии выборов пересчитали избирателей

Количество тех, кто может сделать выбор, заметно сократилось.



Избирательная комиссия Орловской области установила численность избирателей и участников референдума, зарегистрированных на территории региона по состоянию на 1 июля 2022 года. По данным государственной автоматизированной системы ГАС «Выборы», численность избирателей в регионе на отчетную дату составила 606 608 человек. Как сообщает Избирательная комиссия, самая высокая численность избирателей зафиксирована в городе Орле – 244 934 человека, а самая низкая в Корсаковском районе – 3 285 человек.

Подсчет избирателей прошел в преддверии предстоящих выборов. Напомним, 11 сентября в Орловской области пройдет целый ряд выборов муниципального уровня. Наиболее интригующими обещают стать дополнительные выборы депутатов Орловского горсовета. Напомним, на своей прошедшей сессии городской парламент назначил дату выборов, в областном центре предстоит заместить четыре вакантных мандата.

Что касается численности избирателей, то динамику можно проследить самостоятельно. Отчеты по годам опубликованы в открытом доступе в разрезе муниципальных образований. Соответствующие сведения размещены на сайте Избирательной комиссии Орловской области в разделе, который так и называется — «Численность избирателей». Отметим, что численность эта, увы, год от года снижается. Например, по состоянию на 1 января 2021 года она составляла в целом по региону 618 858 человек, в том числе в городе Орле – 249 772 человека. По данным на 1 января 2022 года в регионе насчитывалось уже 609 997 избирателей, в Орле – 246 378. Нетрудно заметить, что даже за прошедшие полгода количество избирателей в Орловской области сократилось на 3389 человек.

ИА «Орелград»