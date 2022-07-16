В Орловской области призвали сменить подписи

Электронную подпись из коммерческого удостоверяющего центра надо заменить до конца года.



Управление ФНС России по Орловской области выступило с напоминанием, адресованным руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям. Налоговики напоминают им о том, что они обязаны до конца текущего года заменить квалифицированную электронную подпись (КЭП), полученную в коммерческом удостоверяющем центре. С 1 января 2023 года срок их действия будет прекращен. С этого дня пользоваться ими будет бесполезно. При этом получить новую КЭП можно бесплатно во всех территориальных налоговых органах, сделать это можно уже сейчас – не стоит ждать, пока истечет срок действия старой подписи.

«Электронная подпись, выданная Удостоверяющим центром ФНС России, может использоваться на всех электронных площадках и сервисах, а также при предоставлении налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде, — пояснили в областной налоговой службе. — Срок действия такой подписи составляет 15 месяцев. Межрайонной ИФНС России № 9 по Орловской области за первое полугодие 2022 года выпущено более 1000 квалифицированных электронных подписей».

Ранее инспекция ФНС России по города Орлу сообщила о том, что в областном центре проводится активная информационная кампания. Горожан также информируют о возможности получения квалифицированной электронной подписи для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов в УЦ ФНС России. Работа эта приносит весомые плоды. Согласно статистике, только за май 2022 года ИФНС по городу Орлу выпустила 328 электронных подписей. Из них 174 КЭП было выпущено для юридических лиц и лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, а 154 – для индивидуальных предпринимателей.

«Напомним, КЭП, выпускаемые Удостоверяющим центром ФНС России, имеют широкий спектр применения, — следует из сообщения городской налоговой инспекции. — Они могут быть использованы, в том числе, для обеспечения юридически значимого документооборота с органами государственной власти и контрагентами, сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности, использования на портале государственных услуг РФ, доступа к информации, содержащейся в государственных и иных информационных системах».

ИА «Орелград»