Ливенский убийца обжаловал приговор

Назначенные ему 12 лет лишения свободы он посчитал слишком суровым наказанием.



Как сообщает Ливенский районный суд, местный житель, ранее признанный виновным в убийстве, решил обжаловать вынесенный в отношении него приговор. В настоящее время его адвокатом подана апелляционная жалоба, поэтому приговор еще не вступил в законную силу. Дело будет направлено в суд вышестоящей инстанции для рассмотрения в апелляционном порядке. Поясним, что осужденный от суда первой инстанции получил наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Отбывать основное наказание в виде лишения свободы он должен в исправительной колонии строгого режима.

Ливенский районный суд напоминает, что мужчина был осужден по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Из материалов следует, что преступление он совершил глубокой ночью в марте 2022 года. Драма развернулась в городе Ливны. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру своей бывшей супруги. Он тут же поссорился с женщиной. Конфликт возник «по поводу порядка общения с их совместными детьми». Ссора дошла до такого накала, что бывший муж решил убить свою бывшую жену.

«Реализуя свой умысел, он увидел на кухонном столе нож, подошел к столу и взял его в руку, — так описывает события той страшной ночи пресс-служба районного суда. — После чего нанес один удар ножом в область правой верхней конечности своей бывшей супруги, которая в тот момент находилась в дверном проеме своей квартиры».

Затем мужчину вытолкнул женщину в общий коридор и уже там начал наносить ей удары обеими руками, причем в одной руке он по-прежнему сжимал нож. Несчастная женщина закричала и позвала на помощь соседей. Один из них открыл дверь своей квартиры, в которую тут же проскочила окровавленная женщина. Увы, спрятаться там ей не удалось. Убийца также ворвался в чужую квартиру, нагнал свою жертву на кухне, где нанес ей еще один удар ножом в шею. Он стал последним и смертельным. Женщина упала на пол без признаков жизни, а убийца тут же покинул место преступления, но вскоре был задержан.

ИА «Орелград»