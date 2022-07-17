Под Орлом мужчина взял микрозайм на развитие наркобизнеса

Необычное дело о сбыте наркотиков рассмотрел суд в Орловской области.

Как сообщила пресс-служба Хотынецкого районного суда, местного жителя обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подсудимый полностью признал свою вину и рассказал в судебном заседании, что и как происходило. С его слов, он решил поправить свои личные финансовые дела при помощи перепродажи наркотиков. Нашел некий «интернет-магазин», на площадке которого заказал 10 граммов наркотиков. Денег на эту сделку у него не хватало. Поэтому он взял микрозайм в 20 тысяч рублей в местной микрофинансовой организации.

После оплаты заказа ему на телефон прислали координаты тайника-закладки, которая находилась в районе озера Светлая жизнь. Забрав наркотик из тайника, молодой человек принес его домой и расфасовал на мелкие партии, которые упаковал в 10 свертков. Поясним, что это был синтетический наркотик, так называемая «соль». Подсудимый планировал продать ее «розничным» покупателям, заработав на разнице в цене. Для поиска покупателей он также использовал интернет.

Более того, начинающий наркоделец создал свой собственный «интернет-магазин», умудрившись зарегистрировать его по номеру телефона своего знакомого. Кстати, последнему он ничего об этом не сказал. Далее подсудимый сделал на территории Хотынецкого района закладки, внутрь которых и поместил 10 свертков с «солью». После этого полицейские задержали его с поличным. Поскольку преступные действия не были доведены до конца, молодого человека признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»