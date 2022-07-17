Причал в центре Орла оказался бесхозным

Факт отсутствия владельца был подтвержден в суде.



В Орле Советский районный суд удовлетворил заявление Орловского транспортного прокурора о возложении обязанности по постановке на учет бесхозяйного гидротехнического сооружения на администрацию областного центра. Как сообщили в надзорном ведомстве, ранее прокурорские работники провели в Орле проверку земельного законодательства, регулирующего использование государственного имущества. Кроме того, проверка затронула земельные участки, предназначенные для эксплуатации объектов внутреннего водного транспорта, в том числе баз-стоянок.

В результате было установлено, что причал для маломерных судов не имеет официального владельца. Речь идет о причале, расположенного в центре Орла, на улице Левый берег реки Ока. Прокуратура в своем иске описала его как «бесхозяйное гидротехническое сооружение – причал для маломерных судов». В надзорном ведомстве пояснили, что отсутствие собственника влечет неисполнение обязанностей по обеспечению безопасности этого сооружения, «созданию финансовых и материальных резервов, предназначенных для ликвидации аварии сооружения, организации его эксплуатации».

Как уточнили в Орловской транспортной прокуратуре, в связи с выявленным нарушением в Советский районный суд города Орла был подан иск, ответчиком по которому выступила мэрия. Дело в том, что в случае отсутствия владельца именно орган местного самоуправления должен поставить объект на учет, принять его на свой баланс и, по сути, заботиться о нем. Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме, обязав администрацию Орла принять меры к постановке на учет бесхозяйного гидротехнического сооружения.

ИА «Орелград»