В Мценске благоустроят подходы к горе Самород

Власти райцентра занялись стратегическим планированием городской территории.



Администрация Мценска утвердила новую муниципальную программу, которая предусматривает территориально-пространственное развитие центра этого города. Она возьмет старт уже в текущем году, а ее завершающий этап намечен на 2030 год. Цели власти ставят амбициозные – число туристических поездок в Мценск должно возрасти в 2,2 раза, в 1,9 раза должно увеличиться количество рабочих мест в туристической отрасли. Кроме того, в 2 раза должен вырасти объем экспорта туристических услуг из города.

Объемы и источники их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств федерального, областного и местного бюджета и внебюджетных источников, — сказано в паспорте программы. На данный момент план включает в себя 10 мероприятия по благоустройству и ремонту привлекательных для туристов мест, общие затраты на эти работы составят чуть менее 800 тысяч рублей. Большая часть средств будет выделена на благоустройство подходов к горе Самород, набережной реки Зуша, сквера Фета и улицы Ленина. Кроме того, 100 тысяч рублей выделят на ремонт фасада здания «Торговых рядов».

Эти мероприятия плюс запланированная организация туристического центра и последующее благоустройство всего культурно-исторического каркаса города позволят возобновить активное использование горожанами и туристами этой территории, считают в администрации Мценска. При этом авторы отмечают, что программа также призвана интегрировать в современную среду сохранившееся наследие.

«Новые элементы городской мебели и павильоны, продуманные концепции пешеходных маршрутов, озеленения и освещения превратят всю территорию в комфортное рекреационное и событийное пространство, которым местные жители и туристы смогут наслаждаться круглый год, — говорится в паспорте программы. — Благоустройство территорий первого этапа станет отправной точкой активации ряда других городских территорий, одной из станций в кольцевом маршруте, который будет охватывать все главные исторические достопримечательности города, парки, скверы, набережные».

В местной мэрии считают: следуя по маршруту, жители и гости Мценска смогут погрузиться в историю города, найти интересные, новые для себя пространства для проведения досуга. Кстати, согласно проведенным опросам, одной из основных проблем местные жители считают низкий уровень городской среды. Реализация мероприятий программы, как ожидается, станет «активатором нового подхода к качеству формирования городских территорий».

ИА «Орелград»