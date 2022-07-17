В Орле автоледи выписали штраф на 200 тысяч рублей

Ночная встреча с гаишниками дорого обошлась местной жительнице.



В Орле вступило в силу решение по уголовному делу, вынесенное Железнодорожным районным судом. Перед ним предстала жительница областного центра, уголовное дело на которую завели после ее случайной ночной встречи с гаишниками. Встреча эта произошла на улице Привокзальной в Орле. Сотрудники ДПС около часа ночи остановили для проверки автомобиль, показавшийся им подозрительным. За рулем находилась автоледи, поведение которой заставило инспекторов усомниться в том, что она трезва.

Девушке было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения прибором «Алкотектор», на что она ответила согласием. В результате было зафиксировано наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в объеме 0,806 мг/л. Поясним, что это примерно в пять раз превышает предельно допустимую норму. Девушку отстранили от управления транспортным средством. При выяснении ее личности оказалось, что в 2019 году она уже попадалась пьяной за рулем.

Тогда на нее завели административное дело, поскольку подобное правонарушение она совершила впервые. Девушка предстала перед мировым судом и получила наказание в виде штрафа и временного лишения водительских прав. Это наказание еще не было отбыто, когда она повторно попалась пьяной за рулем. Поэтому на нее завели уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. В судебном заседании подсудимая пояснила, что обвинение ей понятно и она согласна с ним в полном объеме.

Суд пришел к выводу, что орловчанка совершила умышленное преступление против безопасности движения и эксплуатации транспорта, которое относится к категории преступлений небольшой тяжести. При вынесении решения было учтено то, что она ранее не была судима, на учете у нарколога и психиатра не состоит. По месту жительства характеризуется удовлетворительно, жалоб и заявлений на нее не поступало. Плюс она полностью признала свою вину. В результате ее оштрафовали на 200 тысяч рублей с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на полтора года.

ИА «Орелград»