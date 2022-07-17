В Орле подвергли тщательному досмотру импортные товары

Специалисты проконтролировали более 13 тысяч тонн импортной подкарантинной продукции.



Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, специалистами этого ведомства в первой половине текущего года было проконтролировано более 13 тысяч тонн подкарантинной продукции, ввозимой на территорию нашей страны. Также досмотру были подвергнуты без малого 2,2 миллиона штук саженцев плодовых и декоративных культур и различных штучных товаров, 39 мест багажа и ручной клади, 59,8 кубометра пиломатериалов и крепежной древесины. По результатам осмотров было оформлен 471 акт карантинного фитосанитарного контроля.

«Подкарантинная продукция поступала из стран-членов Евразийского экономического союза, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья, — уточнили в Территориальном управлении Россельхознадзора. — В восьми случаях в 32,75 тонны подкарантинной продукции было выявлено три вида карантинных для России объектов: золотистая картофельная нематода, западный цветочный трипс и бурая монилиозная гниль».

Бдительность должностных лиц не позволила гнили попасть в Россию. По данным ведомства, в первом полугодии 38 фур, груженных 436,81 тонны подкарантинной продукции, были возвращены грузоотправителям. Причины были разными: это и выявление карантинных объектов, и несоответствие сведений о стране происхождения продукции в фитосанитарном сертификате и коммерческих, перевозочных документах с информацией, указанной на этикетках упаковочного материала, и действие ограничений Россельхознадзора по ввозу подкарантинной продукции.

«По результатам проведения карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска и местах полного таможенного оформления должностными лицами управления было выявлено 606 нарушений законодательства в области карантина растений, — резюмируют в ТУ Россельхознадзора. — Объявлено 407 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, составлено 209 протоколов об административных правонарушениях, вынесено постановлений на сумму 121,6 тысячи рублей».

ИА «Орелград»