Заключенному вручили удостоверение ветерана боевых действий

Торжественная церемония прошла в стенах орловской исправительной колонии.



Как сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Орловской области, церемония вручения важного документа прошла в исправительной колонии №2 строгого режима, расположенной в городе Ливны. Удостоверения ветерана боевых действий было вручено оному из заключенных, который в силу жизненных обстоятельств оказался за решеткой и сейчас отбывает наказание. В торжественной обстановке удостоверение ему вручили главы региональной общественной организации ветеранов боевых действий Андрей Титов и председатель региональной общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана».

«Заместитель начальника ИК-2 Алексей Поляков поблагодарил всех сотрудников учреждения и взаимодействующих структур, а также Александра Щепетина и Андрея Титова за неравнодушное отношение к проблемам человека, находящегося в местах лишения свободы, отметив, что выполнение осужденным воинского долга в «горячей точке» теперь официально признано и получило соответствующий статус», — отметили в пресс-службе регионального УФСИН.

В ведомстве напоминают, что подобное удостоверение важно потому, что оно узаконивает статус человека, прошедшего «горячую точку». Дело в том, что этот статус предполагает предоставление государством целого ряда социальных льгот. Например, ветераны боевых действий имеют льготное право на жилье, они получают ежемесячные выплаты. Определенные льготы действуют и на местном уровне. Например, в Орле много лет назад ввели собственные выплаты таким ветеранам.

«В свою очередь осужденный — ветеран боевых действий поблагодарил всех за помощь в оформлении документов, — добавили в управлении ФСИН. — На сегодняшний день 13 осужденных исправительной колонии №2 признаны ветеранами боевых действий, и они уже получают ежемесячные денежные выплаты в исправительном учреждении».

Тем временем, в УФСИН прошло отчетно-выборное собрание Орловской региональной общественной организации ветеранов УИС. Участники обсудили итоги работы организации за последние полгода, выступили с предложениями по совершенствованию общественной деятельности и провели выборы нового председателя организации. Им стал Александр Андриянцев, который уже завершил службу, но продолжает трудиться на вольнонаемной должности в УФСИН России по Орловской области.

ИА «Орелград»