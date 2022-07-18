Десятки детей получили ранения на дорогах Орловской области

Озвучена статистика дорожной аварийности в регионе.

В первом полугодии 2022 года в Орловской области было зафиксировано 27 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Как сообщает региональное управление МВД России, в этих происшествиях один ребенок, к несчастью, погиб, а еще 30 детей получили ранения различной степени тяжести. При этом полиция проводит серьезную работу по профилактике и пресечению правонарушений. Так, в отчетном периоде времени за нарушения правил перевозки детей было составлено 1532 административных материала. Кроме того, в подразделения по делам несовершеннолетних было направлено 63 информации, по итогам рассмотрения которых было составлено 11 протоколов по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Из информации управления МВД следует также, что вопросам обеспечения безопасности на автодорогах Орловской области в целом уделялось повышенное внимание. Возвращаясь к статистике, отметим, что в первой половине текущего года на дорогах региона было зарегистрировано 2473 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 261 ДТП с пострадавшими. В результате аварий 29 человек погибли и 339 получили ранения. На автотрассах федерального значения произошло 43 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов – 90.

По фактам грубых нарушений Правил дорожного движения в суды полицией за полгода было направлено 3258 материалов. По результатам их рассмотрения 689 водителей были лишены права управления транспортными средствами, а 228 водителей были подвергнуты административному аресту. Кроме того, как уже сообщал «Орелград», неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 115 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 10 человек погибли и 135 получили ранения различной степени тяжести.

ИА «Орелград»